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#Essais

Octobre rage

Eléonore Bridge

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Quand le cancer frappe, il n'y a ni héroïsme ni leçon seulement la peur et la rage. En juin, Eléonore sent une petite boule dans son sein gauche. Jeune quadra à l'hygiène de vie irréprochable, rien ne laisse présager le pire. C'est pourtant le début d'un été fait d'angoisse et d'attente. De cette angoisse qui paralyse, qui relègue demain à un horizon incertain. De cette attente qui ronge, entre deux consultations, entre deux salles d'examen, en spectatrice impuissante d'un système hospitalier en souffrance. Ce texte est le cri lucide d'une femme confrontée à la violence intime d'un cancer du sein, il raconte une traversée où le corps devient champ de bataille. Loin des récits héroïques, l'autrice dévoile la vulnérabilité, la solitude et la colère face à une maladie dépolitisée et souvent maquillée en leçon de vie. Portée par l'humour, l'amour de ses proches et une rage salvatrice, Eléonore Bridge transforme cette épreuve en parole brute, refusant le mensonge du "beau combat" pour affirmer une vérité plus nue : celle d'une humanité fragile, mais debout. Depuis près de vingt ans, Eléonore Bridge partage son quotidien via Instagram et sa newsletter Eleonore Bridge Woods. Elle est également photographe, cheffe de projet et consultante en communication. Elle réédite aussi des oeuvres anciennes via sa boutique en ligne Les Vilaines Curiosités et sévit sur le site sur Ni Jolie ni polie.

Par Eléonore Bridge
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Eléonore Bridge

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Cancer

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Octobre rage

Eléonore Bridge

Paru le 24/09/2026

180 pages

Leduc.s éditions

18,00 €

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