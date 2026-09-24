Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Mon corps mes règles du jeu

Diana Kadouch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pendant des siècles, la médecine a considéré les femmes comme des cas peu dignes d'intérêt : leurs souffrances étaient imaginaires, leurs symptômes exagérés, leur corps trop complexe. Résultat ? Une errance inutile, des diagnostics tardifs, des traitements inadaptés et des millions de patientes sans réponses. Le Dr Diana Kadouch en a elle-même fait l'expérience : malgré des douleurs sévères depuis l'adolescence, son endométriose n'est diagnostiquée qu'à 27 ans. Médecin, patiente et engagée, elle livre ici son guide pratique pour aider les femmes à comprendre leur corps et reprendre le pouvoir sur leur santé, mais aussi un cri d'alerte nécessaire : - Un état des lieux précis et documenté de la santé des femmes ; - Ses spécificités, encore trop méconnues, et les idées reçues qui persistent ; - Ses 8 principaux domaines (santé mentale, cardiovasculaire, hormonale, digestive ou encore gynécologique) expliqués de façon utra-accessible, complète et bienveillante ; - Toutes les clés pour devenir actrice de votre santé : les symptômes qui doivent vous alerter, les soignants à consulter, les questions à poser, le langage à adopter pour être entendue, et les examens médicaux à envisager ; - En bonus : pour chaque sujet, l'éclairage d'une experte. Le guide essentiel pour comprendre, décider et reprendre les commandes de votre santé Médecin nutritionniste et médecin du sport, spécialisée dans la santé de la femme, la fertilité et l'obésité, le Dr Diana Kadouch est aussi chroniqueuse au Mag de la santé. A la fois médecin et patiente, souffrant d'une pathologie chronique depuis l'adolescence, elle milite aujourd'hui pour faire entendre la parole des femmes encore trop souvent ignorée par le corps médical. Préface du Dr Marina Carrère d'Encausse, médecin et membre de l'Académie nationale de médecine.

Par Diana Kadouch
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Diana Kadouch

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Troubles féminins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon corps mes règles du jeu par Diana Kadouch

Commenter ce livre

 

Mon corps mes règles du jeu

Diana Kadouch

Paru le 24/09/2026

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538606
9791028538606
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.