Mon corps mes règles du jeu

Pendant des siècles, la médecine a considéré les femmes comme des cas peu dignes d'intérêt : leurs souffrances étaient imaginaires, leurs symptômes exagérés, leur corps trop complexe. Résultat ? Une errance inutile, des diagnostics tardifs, des traitements inadaptés et des millions de patientes sans réponses. Le Dr Diana Kadouch en a elle-même fait l'expérience : malgré des douleurs sévères depuis l'adolescence, son endométriose n'est diagnostiquée qu'à 27 ans. Médecin, patiente et engagée, elle livre ici son guide pratique pour aider les femmes à comprendre leur corps et reprendre le pouvoir sur leur santé, mais aussi un cri d'alerte nécessaire : - Un état des lieux précis et documenté de la santé des femmes ; - Ses spécificités, encore trop méconnues, et les idées reçues qui persistent ; - Ses 8 principaux domaines (santé mentale, cardiovasculaire, hormonale, digestive ou encore gynécologique) expliqués de façon utra-accessible, complète et bienveillante ; - Toutes les clés pour devenir actrice de votre santé : les symptômes qui doivent vous alerter, les soignants à consulter, les questions à poser, le langage à adopter pour être entendue, et les examens médicaux à envisager ; - En bonus : pour chaque sujet, l'éclairage d'une experte. Le guide essentiel pour comprendre, décider et reprendre les commandes de votre santé Médecin nutritionniste et médecin du sport, spécialisée dans la santé de la femme, la fertilité et l'obésité, le Dr Diana Kadouch est aussi chroniqueuse au Mag de la santé. A la fois médecin et patiente, souffrant d'une pathologie chronique depuis l'adolescence, elle milite aujourd'hui pour faire entendre la parole des femmes encore trop souvent ignorée par le corps médical. Préface du Dr Marina Carrère d'Encausse, médecin et membre de l'Académie nationale de médecine.