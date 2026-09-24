Redécouvrez la philosophie de Platon grâce à ce guide pratique relié, regroupant les idées clés de Platon, des résumés, des schémas et des illustrations. Le philosophe grec antique Platon est sans doute la figure la plus importante de l'histoire de la philosophie, ayant influencé d'innombrables penseurs à travers les siècles. Dans cet ouvrage indispensable, l'auteur Michael Moore présente les idées essentielles de Platon de manière claire et concise. Chaque chapitre, idéal pour une consultation ponctuelle, propose une citation célèbre du philosophe, suivie d'une analyse plus approfondie de ses théories générales. Abordant les réflexions de Platon sur l'amour, la politique, la morale et bien d'autres sujets, Le Petit livre de Platon constitue une introduction idéale à l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Au sommaire : - L'allégorie de la caverne - La théorie des formes de Platon - L'oracle de Delphes - L'analogie de la cité et de l'âme. Cette édition, présentée dans un élégant format relié aux pages et aux tranches colorées, est un cadeau parfait pour les esprits curieux.