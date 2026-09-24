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Le réseau Kouratov

Jeremy Cabrieres

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Alessia Conti est une orpheline qui vit dans un foyer d'accueil à Rome. Déjà durement éprouvée par la vie depuis la mort de ses parents, elle découvre un jour les véritables circonstances de l'incendie dans lequel sa mère et son père ont péri. Déterminée à faire éclater la vérité, Alessia rejoint rapidement les rangs de l'Antimafia. Dès lors, elle se lance dans une traque implacable avec un seul objectif : venger les siens et anéantir le réseau tentaculaire dirigé par le commanditaire de leur assassinat.

Par Jeremy Cabrieres
Chez Editions Eaux Troubles

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Auteur

Jeremy Cabrieres

Editeur

Editions Eaux Troubles

Genre

Thrillers

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Le réseau Kouratov

Jeremy Cabrieres

Paru le 24/09/2026

300 pages

Editions Eaux Troubles

21,00 €

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Scannez le code barre 9782940766673
9782940766673
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