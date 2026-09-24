20 jeunes, 20 histoires vraies, une même quête : trouver du sens 15-25 est un livre puissant et inspirant qui plonge au coeur de la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Entre épreuves, doutes et rencontres déterminantes, ces témoignages montrent comment la foi peut transformer une vie concrètement. Un livre accessible, authentique et profondément actuel. Pour les jeunes... et ceux qui veulent les comprendre. Une invitation à croire malgré tout.