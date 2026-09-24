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#Essais

15-25

Ornella Croxatto, Matilde Croxatto

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20 jeunes, 20 histoires vraies, une même quête : trouver du sens 15-25 est un livre puissant et inspirant qui plonge au coeur de la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Entre épreuves, doutes et rencontres déterminantes, ces témoignages montrent comment la foi peut transformer une vie concrètement. Un livre accessible, authentique et profondément actuel. Pour les jeunes... et ceux qui veulent les comprendre. Une invitation à croire malgré tout.

Par Ornella Croxatto, Matilde Croxatto
Chez Unixtus

|

Auteur

Ornella Croxatto, Matilde Croxatto

Editeur

Unixtus

Genre

Témoins

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15-25

Ornella Croxatto, Matilde Croxatto

Paru le 24/09/2026

140 pages

Unixtus

25,00 €

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Scannez le code barre 9782940619429
9782940619429
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