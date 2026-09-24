Le roi du Nord

Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulation... A Montréal, le soulèvement des autonomistes indiens s'est finalement produit. La frange la plus extrémiste de la rébellion a pris les armes, tué deux policiers et occupé un pont. Des événements qui inquiète beaucoup dans certains milieux économiques à New York : des esprits curieux pourraient en effet être amenés à faire le lien entre le financement de cette insurrection et la contrebande de cigarettes organisée de longue date dans les réserves indiennes avec la bénédiction des industriels américains du tabac.. Tandis que les services secrets canadiens s'intéressent de très près à l'affaire, la route de Caroline Baldwin va bientôt croiser certains de ses protagonistes les plus exposés. Dans le prolongement de l'intrigue d'Etat de Siège, le précédent album de la série, la jeune femme suit toujours obstinément la piste de Jérémie, le jeune Indien qu'elle sait manipulé par les meneurs de la lutte armée.