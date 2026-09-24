Depuis sa première apparition en 1996 dans les pages du magazine (A SUIVRE), Caroline Baldwin a parcouru un sacré bout de chemin. Avec 22 aventures traduites dans de nombreuses langues les tribulations de la belle enquêtrice imaginée par André Taymans sont devenues des classiques du genre. Gary Scott a été laissé pour mort et Caroline s'est envolée pour le Laos pour accomplir la mission commanditée par la CHUBB. A son insu, elle sera protégée par Ed, ancien flic et compagnon d'armes de son père au Vietnam. Ed connaît bien le terrain. Cette protection sera bien utile alors que les intrigues politico-financières se multiplient autour de l'enlèvement présumé du banquier Ralph Mulligan. Caroline Baldwin, courageuse, perspicace comme toujours, finira par découvrir le fin mot d'une sombre histoire, qui aura provoqué plus d'une mort violente. Suite et fin de ce polar politique en deux tomes (tome 1 Raison d'Etat).