Tatie Morée et Mamie Jaurée ou l’improbable rencontre

Tatie Morée, célibataire au cocker boiteux, et Mamie Jaurée, veuve au caniche nain, vivaient côte à côte sans jamais se croiser. Jusqu'au jour où une tempête, puis un blizzard, les jettent dans les bras l'une de l'autre - au sens propre comme au figuré. Entre toits arrachés, chiens complices et branches qui s'effondrent, leurs vies monotones basculent dans l'aventure... et la poésie. Un album à savourer à voix haute, où les enfants riront des péripéties des mamies, tandis que les adultes y trouveront une douce réflexion sur la solitude, la rencontre et la magie des hasards qui changent tout. "Les biscuits ont plus de saveur ? Et le thé à deux... quelle merveille ! "