Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Tatie Morée et Mamie Jaurée ou l’improbable rencontre

Léna Marielle, Nathalie Vessié

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tatie Morée, célibataire au cocker boiteux, et Mamie Jaurée, veuve au caniche nain, vivaient côte à côte sans jamais se croiser. Jusqu'au jour où une tempête, puis un blizzard, les jettent dans les bras l'une de l'autre - au sens propre comme au figuré. Entre toits arrachés, chiens complices et branches qui s'effondrent, leurs vies monotones basculent dans l'aventure... et la poésie. Un album à savourer à voix haute, où les enfants riront des péripéties des mamies, tandis que les adultes y trouveront une douce réflexion sur la solitude, la rencontre et la magie des hasards qui changent tout. "Les biscuits ont plus de saveur ? Et le thé à deux... quelle merveille ! "

Par Léna Marielle, Nathalie Vessié
Chez BOZON2X éditions

|

Auteur

Léna Marielle, Nathalie Vessié

Editeur

BOZON2X éditions

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tatie Morée et Mamie Jaurée ou l’improbable rencontre par Léna Marielle, Nathalie Vessié

Commenter ce livre

 

Tatie Morée et Mamie Jaurée ou l’improbable rencontre

Léna Marielle, Nathalie Vessié

Paru le 24/09/2026

40 pages

BOZON2X éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931067390
9782931067390
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.