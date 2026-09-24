Une plongée saisissante dans la tête d'une thérapeute découvrant son trouble dissociatif de l'identité. Et si trois jours pouvaient s'effacer de votre mémoire en une fraction de seconde ? Emilie se réveille après plusieurs jours dont elle n'a aucun souvenir, confrontée à des comportements qu'elle ne comprend pas et une étrange sensation de fragmentation intérieure. Sa vie bascule quand elle découvre enfin la vérité : elle est atteinte du trouble dissociatif de l'identité (TDI), un trouble encore méconnu où s'entremêlent pertes de mémoire, traumatismes et voix intérieures. Thérapeute de profession, Emilie voit son quotidien lui échapper. Comment continuer à vivre, à travailler, à aimer, quand des parts de soi prennent tour à tour le contrôle ? Comment composer avec ces " alters " qui redoublent d'ingéniosité pour se faire entendre ? La jeune femme entame alors un voyage intime au coeur d'elle-même, une traversée faite de tâtonnements, de peur, de résistance mais aussi de résilience et de pardon. Peu à peu se dessinent les contours d'un monde intérieur insoupçonné : une fourmilière mentale où chacun tente de trouver sa place. Plus qu'un témoignage, Des fourmis dans ma tête est une plongée rare et authentique dans l'un des troubles les plus stigmatisés de la santé mentale.