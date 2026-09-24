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L'Oracle révélateur de Coco Chanel

Marion Corrales

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Comme Coco, osez façonner la vie dont vous rêvez ! Un prénom devenu une légende, un parfum mythique, un tailleur révolutionnaire... Coco Chanel a transformé chacune de ses épreuves en une source de création. En créant une mode libre, elle a réinventé sa vie autant que celle des femmes. Et si son parcours éclairait le vôtre ? A travers 12 cartes inspirées de son univers, cet oracle vous invite à révéler vos ressources, à dépasser vos blocages et à laisser émerger votre puissance créative. Exercices d'écriture, rituels et visualisations audio vous accompagnent pas à pas pour transformer vos élans en une vie plus libre, plus audacieuse et profondément fidèle à vous-même.

Par Marion Corrales
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Marion Corrales

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Arts divinatoires

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L'Oracle révélateur de Coco Chanel

Marion Corrales

Paru le 24/09/2026

128 pages

Editions Jouvence

9,95 €

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Scannez le code barre 9782889841264
9782889841264
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