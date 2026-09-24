Tant que ça va !

Cette bande dessinée nous plonge dans l'intimité du grand âge, entre mémoire paysanne, stratégies d'adaptation au vieillissement, et sentiment d'appartenance à un lieu rude mais familier. Lily, ancienne institutrice, écrit ses pensées sur la vieillesse ; Louise évoque les parcours migratoires oubliés ; Berthe, aidante de son mari, oscille entre charge mentale et sentiment de liberté retrouvée. La narration de leur quotidien met en scène la nécessité de l'entraide et les efforts déployés pour rester vivre chez soi malgré l'éloignement des services, la solitude quand la famille n'est pas proche, la peur de tomber dans des rues sans trottoirs, mais aussi la beauté persistante du paysage. Cette bande dessinée aborde des sujets tels que la dignité, les contraintes du maintien à domicile, le poids des solidarités portées par les femmes et l'importance du sentiment d'appartenance. Pensée comme un outil de restitution et de vulgarisation, cette bande dessinée ouvre un espace de débat sur les enjeux du vieillissement, du care, de l'âgisme, et sur la manière dont nous voulons vieillir.