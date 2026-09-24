Adrien, treize ans, vit à Laon en 2014. Hadrien, lui, a le même âge et les mêmes préoccupations : les études, la famille, l'amour... Au moyen d'une mystérieuse boîte aux lettres, les deux garçons échangent pendant de longs mois et deviennent amis. Mais des indices troublants leur font réaliser qu'ils ne vivent pas à la même époque ! Hadrien vit en 1914. Les combats de la Première Guerre mondiale sont aux portes de son village, mais il ne le sait pas encore... Adrien parviendra-t-il à prévenir son ami à temps ? Une amitié épistolaire haletante et fantastique, où la solidarité et la fraternité abolissent les frontières du temps.