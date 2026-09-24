L'ordinateur bavard

Depuis bientôt 4 ans, un miracle s'est produit : on est parvenu à rendre nos ordinateurs bavards, c'est-à-dire à donner la parole à des objets. Or ces objets ne sont pas des personnes et il ne s'agit pas d'un miracle. Il s'agit d'IA, c'est-à-dire d'une démarche scientifique et, plus précisément, de grands modèles de langage, emblématiques de l'IA générative actuelle : les LLMs. Comprendre comment ils fonctionnent, d'où ils viennent, quels sont les enjeux et les conséquences de cette explosion devrait permettre à chacun d'apporter ses propres réponses à des questions existentielles : la "compréhension" de ces LLMs est-elle comparable à la nôtre ? ces exosquelettes intellectuels sont-ils dotés d'une "conscience" ? dans quelle mesure cela concerne chacun d'entre nous ? est-il possible de rester à l'écart ou à l'abri ? notre humanité est-elle remise en cause ? quelles seront les conséquences de cette explosion de mots ? dans quelle mesure cette révolution, qu'on la juge formidable ou dramatique, est-elle inéluctable ?