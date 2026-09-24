Le Paris Saint-Germain et les Editions Amphora publient en septembre 2026 une collection de sept livres consacrés à sept joueurs de l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain : - Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or en titre ! Le meilleur joueur du monde, tout simplement, et le sourire le plus enthousiasmant de France. - Marquinhos, le capitaine du navire PSG ! La légende du club, gravée à jamais dans le coeur des supporters. - Achraf Hakimi, la fusée marocaine ! Défenseur, centreur, dribbleur, passeur : le vice-capitaine parisien a révolutionné son poste de défenseur latéral droit. - Vitinha, le chef d'orchestre de la meilleure équipe du monde ! Il contrôle le match, dicte le tempo des attaques parisiennes : Vitinha est le maestro d'une équipe de légende. - Nuno Mendes, le fleuret parisien ! Ses accélérations brutales brisent à elles seules les meilleures défenses d'Europe. Le Portugais est l'incarnation de la puissance parisienne. - Khvicha Kvaratskhelia est l'une des nouvelles stars du Paris Saint-Germain. Ailier percutant, doté d'une grande qualité de dribble et d'une créativité rare, "Kvaradona" correspond parfaitement au type de joueur spectaculaire apprécié au Parc des Princes. Capable de faire la différence dans les grands matchs, il est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters parisiens, grâce à son audace, son sens du spectacle et son efficacité offensive. Un véritable artiste ! - João Neves est un incontournable de ce Paris Saint-Germain historique. Milieu de terrain actif, dynamique, technique et propre, c'est un véritable caméléon du football. Et c'est cela qui le rend si fort et unique au monde ! Paris a trouvé son joyau, Neves a trouvé son club et son coach ! Chaque livre se veut être un véritable condensé de tout ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre et apprécier ces figures incontournables du Paris Saint-Germain. Il rassemble tous les éléments permettant de brosser un portrait complet et vivant du joueur : son parcours personnel, ses débuts dans le football, son arrivée au PSG, son évolution au sein de l'effectif parisien, ses affinités techniques, son style de jeu et son rôle dans ce collectif doré vainqueur de la Ligue des champions 2024-2025. La parole sera donnée à plusieurs membres de la famille Rouge et Bleu pour évoquer le joueur : jeunes joueurs du centre de formation, supporters, anciennes gloires du club.