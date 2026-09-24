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#Essais

Ladies impitoyables

Constance Jean

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Un guide érudit, drôle, richement illustré qui permet d'aller plus loin que les séries Downton Abbey et La Chronique des Bridgerton en découvrant les grandes romancières qui les ont inspirées. D'Aphra Behn à Elizabeth Bowen en passant par George Eliot, Elizabeth Von Arnim, etc. , elles ont chacune leur style, leur ton, leur vision du monde. Le succès de séries comme Downton Abbey ou Les Chroniques de Bridgerton le prouve depuis plusieurs années : la littérature anglaise reste une source d'inspiration constante et fascinante. Plus exactement, la littérature des romancières anglaises. Car, depuis l'époque victorienne, les auteures de Grande-Bretagne tutoient sans difficulté Flaubert, Tolstoï ou Dickens, sans être autant célébrées. Si certaines d'entre elles, comme Jane Austen, les soeurs Brontë ou George Eliot, jouissent aujourd'hui d'une pleine reconnaissance, elles cachent trop souvent une forêt foisonnante de talents moins connus et tout aussi impressionnants. C'est à cette exploration que nous invite Constance Jean avec cet ouvrage. Elle nous guide jusqu'à l'ironie délicate d'Elizabeth von Arnim, trace le chemin vers l'impitoyable lucidité d'Ivy Compton-Burnett puis emprunte soudain le raccourci qui mène à la subtilité sans égale de Muriel Spark. Et c'est sans parler des romans signés Elizabeth Goudge, Vita Sackville-West ou Penelope Fitzgerald, tous présents et analysés dans ce volume passionnant. A sa lecture, un constat s'impose : chacune à leur façon, avec leur style propre, ces femmes ont placé l'esprit d'indépendance au-dessus de tout et ont porté un regard d'une stupéfiante modernité sur l'amour, le féminisme, la famille, l'hypocrisie sociale, le deuil... Bref, sur la vie dans son intégralité. Rien ne leur a échappé. Ces ladies impitoyables ouvrent la voie vers de multiples révélations et découvertes. Une occasion inespérée de filer " à l'anglaise ", loin des lectures convenues et stéréotypées.

Par Constance Jean
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Constance Jean

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Histoire littéraire

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Ladies impitoyables

Constance Jean

Paru le 24/09/2026

480 pages

Le Cherche Midi

26,90 €

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