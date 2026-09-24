La déchirure dans le temps

L'histoire se déroule dans le temps. Mais comment ? Sous forme de progrès, dans une trajectoire ascendante ? Ou sous forme de cycle, avec des schémas et des rythmes temporels similaires qui se répètent à l'infini ? S'éloignant de ces modèles historiques établis de longue date, l'historien et théoricien allemand Reinhart Koselleck a suggéré une autre possibilité. Ce n'est pas l'histoire qui se répète, mais les conditions d'histoires possibles. Ce n'est que lorsque nous savons ce qui se répète que nous pouvons reconnaître ce qui est nouveau et surprenant : une rupture dans le temps. Tout au long de son oeuvre, Koselleck a esquissé les contours en constante évolution de sa théorie de l'histoire en réponse aux expériences catastrophiques du temps au XXe siècle. S'appuyant sur une multitude de documents d'archives jusqu'alors inaccessibles, Stefan-Ludwig Hoffmann reconstitue la biographie intellectuelle de Koselleck et analyse sa quête d'une théorie de l'histoire, son Historik.