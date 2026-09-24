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#Polar

Près de moi pour toujours

Harlan Coben, Reese Witherspoon

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Ce que l'on fuit finit toujours par nous rattraper... Maggie avait tout. Un mari aimant, un poste de chirurgienne respectée dans l'humanitaire, une confiance absolue dans sa mission. Aujourd'hui, Maggie a tout perdu. Son mari Mark a disparu lors d'un attentat, une série de drames l'a rayée de l'ordre des médecins et sa fondation caritative a été dissoute. Incapable de faire son deuil et désespérée de ne pouvoir exercer, Maggie va accepter une étrange proposition : un mystérieux oligarque russe lui offre une fortune pour opérer en secret sa très jeune fiancée. Consciente qu'elle est en train de ruiner tous ses idéaux, Maggie s'envole pour la Russie. Sans se douter qu'elle vient de se jeter dans une conspiration mondiale dont elle n'est qu'un pion...

Par Harlan Coben, Reese Witherspoon
Chez Belfond

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Auteur

Harlan Coben, Reese Witherspoon

Editeur

Belfond

Genre

Thrillers

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Près de moi pour toujours

Harlan Coben, Reese Witherspoon trad. Daphné Bernard

Paru le 24/09/2026

808 pages

Belfond

23,00 €

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Scannez le code barre 9782714405555
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