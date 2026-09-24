Près de moi pour toujours

Ce que l'on fuit finit toujours par nous rattraper... Maggie avait tout. Un mari aimant, un poste de chirurgienne respectée dans l'humanitaire, une confiance absolue dans sa mission. Aujourd'hui, Maggie a tout perdu. Son mari Mark a disparu lors d'un attentat, une série de drames l'a rayée de l'ordre des médecins et sa fondation caritative a été dissoute. Incapable de faire son deuil et désespérée de ne pouvoir exercer, Maggie va accepter une étrange proposition : un mystérieux oligarque russe lui offre une fortune pour opérer en secret sa très jeune fiancée. Consciente qu'elle est en train de ruiner tous ses idéaux, Maggie s'envole pour la Russie. Sans se douter qu'elle vient de se jeter dans une conspiration mondiale dont elle n'est qu'un pion...