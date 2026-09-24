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#Roman francophone

Nicolo-Peccavi

Armand Lunel

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Nicolo-Peccavi, le roman d'Armand Lunel, est réédité à l'occasion du 100e anniversaire du Prix Théophraste-Renaudot dont l'auteur fut le premier lauréat en 1926. Entre la deuxième condamnation du capitaine Dreyfus et l'obtention de sa grâce, une quinzaine de jours à peine, le drame d'Augustin Nicolo se noue. Dans cette ville du Comtat Venaissin où les juifs vécurent pendant des siècles protégés par les papes et enfermés dans leur carrière, un homme porte le poids d'une faute ancienne, d'une blessure que le temps n'a pas cicatrisée. L'Affaire Dreyfus n'est pas ici un simple décor, elle est le révélateur qui fait ressurgir ce que l'on croyait enfoui. Toute l'histoire de ceux qu'on a appelés "les juifs du pape" dans le midi de la France revit avec ses secrets, ses légendes, son imaginaire foisonnant. Une mémoire à la fois intime et collective, faite de nuits lourdes de secrets, de fêtes et de deuils, de cette façon bien particulière d'être juif et provençal. Un roman rendu aujourd'hui à ses lecteurs et lectrices !

Par Armand Lunel
Chez L'éditeur à part

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Auteur

Armand Lunel

Editeur

L'éditeur à part

Genre

XXe siècle

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Nicolo-Peccavi

Armand Lunel

Paru le 24/09/2026

300 pages

L'éditeur à part

22,00 €

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