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La Bretagne vue du ciel

Françoise Surcouf, Benoît Stichelbaut

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Plus de 120 photographies de la Bretagne vue du ciel prises par Benoît Stichelbaut pour dessiner, vol après vol, ce grand portrait composite de la Bretagne. A travers plus de 120 photos aériennes de Benoît Stichelbaut et les textes de Françoise Surcouf, cet ouvrage présente les plus belles merveilles de Bretagne. Dotée d'un patrimoine d'une richesse exceptionnelle, des falaises de la Côte de granit rose aux grandes plages de sable fin des Côtes-d'Armor, cette région offre des paysages variés et colorés. Guérande, Saint-Malo, le golfe du Morbihan, Fouesnant, l'île de Sein, le phare de la Jument à Ouessant, la baie de Morlaix... Avec La Bretagne vue du ciel , découvrez l'une des plus belles régions de France comme vous ne l'avez jamais vue.

Par Françoise Surcouf, Benoît Stichelbaut
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Françoise Surcouf, Benoît Stichelbaut

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Bretagne

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La Bretagne vue du ciel

Françoise Surcouf, Benoît Stichelbaut

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782488912242
9782488912242
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