Plus de 300 cartes postales anciennes des Côtes-d'Armor à la Belle Epoque. Au fil de 300 cartes postales du début du siècle, Les Côtes-d'Armor d'antan invite à redécouvrir le département et sa forte identité bretonne dans les années 1900. L'ouvrage est construit autour de huit chapitres thématiques : La mer et ses ressources ; La terre ; Fabriques, commerces et petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; Vie quotidienne et traditions ; Foi et croyances ; Loisirs, fêtes et début du tourisme. L'iconographie rassemble des cartes issues des plus belles collections des Côtes-d'Armor, complétées par les fonds des archives départementales. Elles illustrent la vie quotidienne à la Belle Epoque, racontée par la plume alerte et vivante de Marie-Christine Biet.