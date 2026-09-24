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La Creuse d'antan

Robert Guinot

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Plus de 400 cartes postales anciennes de la Creuse à la Belle Epoque. Regroupant plus de 400 cartes postales anciennes, La Creuse d'antan est une invitation à un voyage dans le temps. L'ouvrage s'articule autour de sept chapitres thématiques : La Creuse, terre de paysans ; Métiers artisanaux, fabriques et usines ; Les transports ; De petites villes en bourgades ; La vie quotidienne ; Croyances et traditions ; Fêtes, loisirs et événements. L'iconographie provient des fonds de cartes postales anciennes de plusieurs collectionneurs privés, rassemblant ainsi les fonds les plus importants sur le département.

Par Robert Guinot
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Robert Guinot

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Limousin

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La Creuse d'antan

Robert Guinot

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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Scannez le code barre 9782488912143
9782488912143
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