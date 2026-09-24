Plus de 400 cartes postales anciennes de la Creuse à la Belle Epoque. Regroupant plus de 400 cartes postales anciennes, La Creuse d'antan est une invitation à un voyage dans le temps. L'ouvrage s'articule autour de sept chapitres thématiques : La Creuse, terre de paysans ; Métiers artisanaux, fabriques et usines ; Les transports ; De petites villes en bourgades ; La vie quotidienne ; Croyances et traditions ; Fêtes, loisirs et événements. L'iconographie provient des fonds de cartes postales anciennes de plusieurs collectionneurs privés, rassemblant ainsi les fonds les plus importants sur le département.