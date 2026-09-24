Le guide complet de l'arthrose

"C'est l'âge, on n'y peut rien". C'est la réponse que reçoivent des millions de personnes qui souffrent d'arthrose. Pourtant, cette maladie n'est pas une fatalité du vieillissement, ni une simple "usure" mécanique des cartilages. Le Dr Philippe Veroli propose un changement de regard radical : l'arthrose est une maladie inflammatoire et métabolique globale, dont l'évolution est fortement influencée par le mode de vie. Pour inverser la tendance, il ne suffit pas de masquer la douleur : il faut éteindre le feu de l'inflammation. Accessible à tous, ce guide propose un véritable "mode de vie anti-arthrose" : un protocole en trois phases associant nutrition ciblée, exercices qui "nourrissent" le cartilage et molécules naturelles pour briser le cycle de la douleur, stabiliser le cartilage et le préserver durablement. Un protocole en trois phases associant nutrition ciblée, exercices qui "nourrissent" le cartilage et molécules naturelles pour briser le cycle de la douleur, stabiliser le cartilage et le préserver durablement. Vous découvrirez notamment : - comment stimuler les capacités naturelles de réparation de vos articulations ; - pourquoi perdre 5 kg, c'est soulager vos genoux de 20 kg à chaque pas ; - pourquoi le sucre acidifie les tissus et "ronge" les articulations ; - comment compenser la baisse de production de collagène dès 20 ans ; - pourquoi le lait non fermenté peut paradoxalement fragiliser les os et favoriser l'inflammation ; - pourquoi l'immobilité "affame" vos articulations alors que le mouvement les "nourrit" ; - quelle plante africaine méconnue contient la molécule antidouleur la plus prescrite au monde. UN PROTOCOLE EFFICACE ET SANS RISQUE POUR RETROUVER VOTRE MOBILITE ET EVITER L'OPERATION