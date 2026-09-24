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#Polar

La Gardienne des ombres

Marcus Kliewer

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Macy a accepté de garder une maison et d'y exercer des rites excentriques en l'absence de sa propriétaire. Mais quand ceux-ci échouent, la maison s'anime... A 22 ans, Macy Mullins n'a rien à perdre : pas de diplôme, pas de travail et deux soeurs en charge. Alors, quand une vieille femme lui offre une somme insensée pour veiller sur sa maison et accomplir des rites excentriques visant à garder le Mal à l'écart des Hommes, Macy accepte. Et si elle n'accorde aucune valeur à ces récits d'apocalypse, elle croit en revanche fermement au bonus qu'on lui accordera si elle respecte chacune des routines imposées. Mais lorsque ses premiers rituels échouent, la maison s'anime... Et si la survie de l'humanité dépendait réellement d'elle ?

Par Marcus Kliewer
Chez Belladone

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Auteur

Marcus Kliewer

Editeur

Belladone

Genre

Thrillers

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La Gardienne des ombres

Marcus Kliewer trad. Laurent Bury

Paru le 24/09/2026

224 pages

Belladone

21,90 €

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