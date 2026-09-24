La Gardienne des ombres

Macy a accepté de garder une maison et d'y exercer des rites excentriques en l'absence de sa propriétaire. Mais quand ceux-ci échouent, la maison s'anime... A 22 ans, Macy Mullins n'a rien à perdre : pas de diplôme, pas de travail et deux soeurs en charge. Alors, quand une vieille femme lui offre une somme insensée pour veiller sur sa maison et accomplir des rites excentriques visant à garder le Mal à l'écart des Hommes, Macy accepte. Et si elle n'accorde aucune valeur à ces récits d'apocalypse, elle croit en revanche fermement au bonus qu'on lui accordera si elle respecte chacune des routines imposées. Mais lorsque ses premiers rituels échouent, la maison s'anime... Et si la survie de l'humanité dépendait réellement d'elle ?