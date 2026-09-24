L'attention à autrui constitue le premier acte de soin. On les appelle les aidants. Onze millions de personnes estimés en France s'occupent de leurs proches empêchés, âgés, ou lourdement handicapés. Ils ne sont pas des auxiliaires, mais bien des figures centrales du soin. Elles ne comptent ni leurs heures ni leur volontarisme. Mais sans véritable statut. Des figures invisibilisées ou presque du monde du travail et de la médecine, des politiques et de la société toute entière, note Pierre Denis, président du premier fonds de dotation dédié aux aidants familiaux et professionnels. Or, une protection des aidants même s'avère plus que jamais indispensable : sujets au burn-out, à la précarisation sociale, et à l'effacement de soi et de sa propre existence. Aidants et aidantes posent de multiples questions vitales et cruciales à une société de plus en plus vieillissante. Prendre soin de la personne malade implique nécessairement de prendre soin de ceux qui prennent soin d'elle. Alors que les politiques publiques de maintien à domicile sont la nouvelle exigence, Il faut absolument ouvrir le débat et protéger les aidants-citoyens plaide cet essai sensible et documenté.