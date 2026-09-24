Ya plus qu'à

Y'a plus qu'à... raconte le parcours chaotique d'un auteur en proie à une forme d'éco anxiété aigüe. Avec l'espoir de créer le récit de futurs désirables, il part à la rencontre de chercheurs et prospectivistes et navigue comme il peut entre son quotidien de chef de troupe, la fiction qu'il crée et les futurs qu'on lui présente comme plausibles... Après Les Méritants, Guyomard confirme donc sa capacité à articuler avec brio comédie et théâtre politique. Sans rien enlever aux visions qu'il défend, mais avec une bonne dose d'autodérision, il parvient encore une fois, sur un fil, à faire rire et réfléchir tout en même temps dans un théâtre d'apparence simple, qui n'a pas peur pour autant de s'embarquer dans les finesses d'une pensée dialectique. Qui trouve sa forme en traversant ses propres contradictions et par l'intermédiaire d'une théâtralité artisanale. Pensé pour voyager tout-terrain, Y'a plus qu'à réduit ainsi au minimum sa scénographie et s'en remet au jeu tout en pseudo spontanéité de ses très bons interprètes. Magaly Godenaire, Julien Cigana, Damien Houssier, Renaud Triffault et Elodie Vom Hofe changent de rôles au gré des scènes, mais esquissent des traits récurrents, déploient une large typologie de rapports à la question écologique tout en dessinant des personnages de plus en plus comiques. Poussant jusqu'au bout sa singularité et sa capacité à avancer tout en conservant un regard critique sur ce qu'il produit, Y'a plus qu'à se permet en plus de dessiner des voies à suivre. Foin des fins ouvertes et autres suspensions de jugement en mode (pas climato)sceptique, le spectacle délivre bon an mal an sa foi en d'autres avenirs possibles et des pistes pour les mettre en place. Un indice : gare à vos SUV... (Eric Demey - Sceneweb)