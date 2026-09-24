Progresser en dessin

De l'esquisse au dessin abouti L'ouvrage s'adresse aux dessinateurs qui souhaitent transformer leurs croquis en dessins très aboutis. Un premier chapitre traite des trois principaux médiums du dessinateur : le crayon, le fusain et l'encre, en s'appuyant sur des oeuvres classiques. L'autrice reproduit quelques modèles célèbres en analysant la façon dont l'artiste a su tirer parti du médium choisi et comment celui-ci conditionne son tracé. Le second chapitre est un rappel des fondamentaux afin d'apprendre à corriger son esquisse ; on ne représente pas l'inerte et le vivant de la même façon. Une fois l'esquisse rectifiée, il s'agit de donner du caractère à son dessin et de pousser plus loin la représentation. Pour ce faire, les chapitres suivants expliquent comment travailler l'ombre, la lumière, les textures et créer une atmosphère. Le dernier chapitre est consacré à la composition et à la mise en perspective de scènes combinant plusieurs éléments.