Passages en farces

Attention Légenfans, préparez-vous à mourir de rire une nouvelle fois ! Maître Pamplemousse et ses acolytes remettent le couvert ! Le huitième tome de la série parodique de l'univers des Légendaires arrive enfin ! Lorsque les forces du mal menacent l'amour et la paix sur Parodia surgissent cinq héros Légendaires avec un seul et unique but : nous faire rigoler ! Après Les Légendaires et ses récits épiques, changement complet de registre avec cette série de gags en une planche qui mettent en scène aussi bien les principaux personnages de la série que leur créateur : le démiurge Maître Pamplemousse.