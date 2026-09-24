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Passages en farces

Patrick Sobral, Jessica Jung

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Attention Légenfans, préparez-vous à mourir de rire une nouvelle fois ! Maître Pamplemousse et ses acolytes remettent le couvert ! Le huitième tome de la série parodique de l'univers des Légendaires arrive enfin ! Lorsque les forces du mal menacent l'amour et la paix sur Parodia surgissent cinq héros Légendaires avec un seul et unique but : nous faire rigoler ! Après Les Légendaires et ses récits épiques, changement complet de registre avec cette série de gags en une planche qui mettent en scène aussi bien les principaux personnages de la série que leur créateur : le démiurge Maître Pamplemousse.

Par Patrick Sobral, Jessica Jung
Chez Delcourt

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Auteur

Patrick Sobral, Jessica Jung

Editeur

Delcourt

Genre

Humour

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Passages en farces

Patrick Sobral, Jessica Jung

Paru le 24/09/2026

32 pages

Delcourt

10,50 €

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Scannez le code barre 9782413093442
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