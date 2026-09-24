Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

BJ Alex Tome 4

A préciser, Mingwa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la relation tumultueuse entre Dong-gyun et BJ Alex, le camboy gay le plus populaire du net, dont il va découvrir la véritable identité ! La série la plus plébiscitée depuis la création du label KBL est enfin disponible ! Dong-gyun est un grand fan et un abonné fidèle de BJ Alex, le camboy gay le plus populaire du net. Lors d'une sortie avec ses camarades d'université, Dong-gyun, ivre, s'évanouit. Il est ramené chez lui par Ahn Jiwon, le président des élèves, sur qui il va vomir. Alors que ce dernier enlève son tee-shirt pour se changer, Dong-gyun découvre une tache de naissance qu'il reconnaît immédiatement comme étant celle de BJ Alex !

Par A préciser, Mingwa
Chez Delcourt

|

Auteur

A préciser, Mingwa

Editeur

Delcourt

Genre

Chungnyun (seinen)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur BJ Alex Tome 4 par A préciser, Mingwa

Commenter ce livre

 

BJ Alex Tome 4

A préciser, Mingwa trad. Lomane Gonzalez

Paru le 24/09/2026

300 pages

Delcourt

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413091523
9782413091523
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.