BJ Alex Tome 4

Découvrez la relation tumultueuse entre Dong-gyun et BJ Alex, le camboy gay le plus populaire du net, dont il va découvrir la véritable identité ! La série la plus plébiscitée depuis la création du label KBL est enfin disponible ! Dong-gyun est un grand fan et un abonné fidèle de BJ Alex, le camboy gay le plus populaire du net. Lors d'une sortie avec ses camarades d'université, Dong-gyun, ivre, s'évanouit. Il est ramené chez lui par Ahn Jiwon, le président des élèves, sur qui il va vomir. Alors que ce dernier enlève son tee-shirt pour se changer, Dong-gyun découvre une tache de naissance qu'il reconnaît immédiatement comme étant celle de BJ Alex !