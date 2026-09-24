Monochromatique - Livre de coloriage mystère

Le coloriage au numéro, mais en version monochrome ! Choisissez une couleur, et seulement une ! Détente, immersion et satisfaction garanties. Un livre de coloriage d'un nouveau genre : du coloriage au numéro, mais avec un seul numéro. Choisissez votre couleur, et 2 ou 3 types d'épaisseur de feutres si vous le souhaitez, puis coloriez chaque zone comportant le chiffre 1. Satisfaction immédiate ! Découvrez 40 illustrations sur du papier épais ! Parmis ces illustrations, des scènes de murs végétaux, de jardins intérieurs pour remettre de la poésie et toujours plus de nature dans nos intérieurs. Des espaces de nature, calme et volupté.