Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Monochromatique - Livre de coloriage mystère

Sophie Coupard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le coloriage au numéro, mais en version monochrome ! Choisissez une couleur, et seulement une ! Détente, immersion et satisfaction garanties. Un livre de coloriage d'un nouveau genre : du coloriage au numéro, mais avec un seul numéro. Choisissez votre couleur, et 2 ou 3 types d'épaisseur de feutres si vous le souhaitez, puis coloriez chaque zone comportant le chiffre 1. Satisfaction immédiate ! Découvrez 40 illustrations sur du papier épais ! Parmis ces illustrations, des scènes de murs végétaux, de jardins intérieurs pour remettre de la poésie et toujours plus de nature dans nos intérieurs. Des espaces de nature, calme et volupté.

Par Sophie Coupard
Chez First

|

Auteur

Sophie Coupard

Editeur

First

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Monochromatique - Livre de coloriage mystère par Sophie Coupard

Commenter ce livre

 

Monochromatique - Livre de coloriage mystère

Sophie Coupard

Paru le 24/09/2026

96 pages

First

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412109618
9782412109618
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.