Le guide pour prendre soin de son chien

Vous faites partie de la team chiens ? Alors vous êtes au bon endroit ! 50 astuces et conseils pour enfin comprendre totalement le meilleur ami de l'homme, grâce au vétérinaire le plus suivi des réseaux ! Dans ce guide illustré, le vétérinaire le plus suivi des réseaux, NicoVeto, abordera par thématique toutes les questions importantes que l'on se pose sur notre chien, qu'il soit déjà à la maison ou en cours d'adoption : Comment bien choisir son chien (races et caractères, où adopter...) ? Quels sont les rudiments de l'éducation d'un chiot ? Comment bien sécuriser sa maison et son jardin ? Comment réagir en cas d'urgence ? Comment comprendre les signes qu'il nous envoie (sur son comportement ou sa santé) ? Comment voyager au mieux et sans risque ? Un avis et un regard expert, qui vous permettront de vivre en parfaite harmonie avec votre boule de poils. De quoi accompagner et comprendre au mieux notre fidèle compagnon ! Un ouvrage ludique et illustré par Leslie Plée, avec des fiches conseils attrayantes et accessibles, des anecdotes personnelles inédites partagées par NicoVeto.