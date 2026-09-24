Le premier guide sur la santé mentale parentale ! Un livre utile et percutant sur la nécessité du soin de la santé mentale des parents tout au long de la vie ! Par Aline Nativel Id Hammou, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Un sujet fort d'actualité ! A partir de son expérience de terrain - des centaines de parents reçus en consultation - l'autrice met des mots clairs sur une réalité encore trop niée : la santé mentale parentale est fragile, mise à l'épreuve, mais cela est pourtant rarement reconnu. Burn-out parental, dépression post-partum maternelle et paternelle, surcharge mentale, crises conjugales après une naissance, culpabilité, honte, fatigue extrême... Ce livre explore, sans détour et sans jugement, le continuum qui va du "normal' au pathologique. Son originalité ? Ce n'est pas un énième guide d'éducation. C'est un guide de santé mentale parentale, fondé sur des données chiffrées frappantes et sur une pratique clinique solide. Il allie prévention, sensibilisation et pistes concrètes d'accompagnement. Accessible, incarné et profondément humain, l'ouvrage déculpabilise, éclaire et outille. Il permet aux parents de reconnaître leurs signaux d'alerte, d'oser demander de l'aide, et de comprendre que prendre soin de soi, c'est aussi protéger son enfant.