Est-ce que les robots vont prendre mon emploi ? Est-ce que mon diplôme a encore une valeur ? Quelles compétences dois-je développer pour demeurer pertinent ? Et, au fond, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Ces questions ne sont pas nouvelles, mais elles sont devenues courantes. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on me les pose. Il y a à peine quelques années, l'IA relevait encore de la science-fiction pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, elle fait partie de notre quotidien. Non seulement l'IA s'est insérée dans presque toutes les sphères de notre vie personnelle et professionnelle, mais en plus le rythme exponentiel auquel elle progresse et l'ampleur des changements qu'elle induit ne font qu'augmenter. Qu'on le veuille ou non, elle transforme notre monde. Tout le monde est concerné - que vous soyez étudiant, professionnel, gestionnaire, retraité - et toutes les organisations - petites ou grandes - sont touchées par l'arrivée rapide de cette nouvelle technologie. Certaines sont en avance alors que d'autres hésitent ou n'osent pas bouger. Mais le changement, lui, n'attend pas. La thèse que je défends dans ce livre part de cette observation : nous avons franchi le point de rupture de la courbe exponentielle de l'IA. En d'autres mots, un écart se creuse de plus en plus rapidement entre le rythme des progrès de l'IA et notre capacité, en tant qu'humain, à s'adapter et à demeurer pertinent dans un monde qui s'accélère. Même si la société n'est pas encore totalement transformée par l'IA, nous avons désormais franchi un point de non-retour. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre l'IA, de démystifier ses capacités, mais surtout d'en saisir les impacts sociétaux, économiques et organisationnels pour notre avenir. C'est dans cette optique que j'ai rédigé ce livre, qui s'adresse à tous ceux et celles qui s'interrogent, s'inquiètent ou s'émerveillent face à l'IA. Plus précisément, ce livre vise trois objectifs : comprendre ce qu'est l'IA, s'adapter à une réalité où l'IA automatise et augmente le travail humain, et miser sur les compétences et les postures mentales du futur afin de demeurer pertinent dans un monde qui s'accélère.