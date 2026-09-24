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Markéthique

Nagard emmanuelle Le, Emmanuelle Le Nagard

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Et si le marketing, loin d'être une fonction décriée, soupçonnée de manipuler les consommateurs pour les pousser à consommer sans cesse davantage sans les rendre plus heureux, devenait un levier déterminant de transformation positive ? L'ouvrage propose pour cela une nouvelle vision du marketing, pour faire face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux. Partant du constat d'un décalage entre la définition affichée et les pratiques réelles du marketing, il dénonce un certain nombre de dérives, qui l'éloignent de l'objectif de la création de valeur à long terme pour le client, en se focalisant sur sa satisfaction à court terme. Une nouvelle définition de ce que pourrait et devrait être un marketing responsable et éthique pour un projet humaniste - un markéthique - est proposée. Les pratiques à privilégier et à développer dans cet objectif sont décrites de façon concrète en réinventant les rubriques classiques du marketing : des études en empathie avec les clients, une conception de produits et services utiles, sobres et responsables, une fixation d'un prix juste et transparent, une communication de l'offre en informant de façon honnête et pédagogique. Enfin, l'ouvrage détaille les conditions d'émergence de ce nouveau marketing, et le rôle que doivent jouer les marketeurs bien sûr, mais également, en synergie, les organisations qui les emploient, les pouvoirs publics, les enseignants-chercheurs en marketing, et les individus, qui sont consommateurs, mais également citoyens.

Par Nagard emmanuelle Le, Emmanuelle Le Nagard
Chez EMS éditions

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Auteur

Nagard emmanuelle Le, Emmanuelle Le Nagard

Editeur

EMS éditions

Genre

Marketing

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Markéthique

Nagard emmanuelle Le, Emmanuelle Le Nagard

Paru le 24/09/2026

210 pages

EMS éditions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782386304033
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