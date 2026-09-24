Peugeot L'aventure automobile

Un livre exhaustif qui présente toute la production de la marque au lion depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Depuis plus d'un siècle, Peugeot appose sa marque dans l'histoire de l'automobile. Dès 1889, Armand Peugeot se lance dans la construction de véhicules, ouvrant la voie à l'Aventure Peugeot, utilisant successivement la vapeur, puis l'essence, produisant automobiles, camions et utilitaires qui lui apporteront, dès 1902, succès et renom. La marque au Lion a su traverser les époques en conjuguant innovation, audace technique, exploits sportifs et succès populaires. A l'occasion des 125 ans de la marque sochalienne, cette cinquième édition entièrement actualisée retrace, année après année, l'incroyable aventure industrielle de Peugeot. Des pionnières aux dernières générations électrifiées, découvrez l'intégralité des automobiles, utilitaires, concept cars et dérivés produits par la marque, replacés dans leur contexte historique, technique et commercial. Richement illustré de photographies, de documents d'archives et complété par de nombreux tableaux techniques, cet ouvrage offre une vision exhaustive de l'évolution du constructeur de Sochaux.