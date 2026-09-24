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Meurtre & mystère

Angel Arekin, Arekin Angel

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Winter et Oaks sont amenés à travailler sur un cold case dont l'enquête a été bâclée trente ans plus tôt. Malgré leurs dissensions et la tension qui les animent, ils sont contraints de se faire passer pour mari et femme lors d'un week-end, afin de découvrir le meurtrier du jeune Joshua. Malheureusement pour eux, dès leur arrivée dans la riche plantation des Harrington, les morts commencent à pleuvoir. Un tueur rôde, bien décidé à ne laisser personne repartir vivant du manoir... Entre magie vaudou, amours bafouées, petits secrets familiaux, Winter et Oaks ont fort à faire... S'avouer qu'ils s'aiment et ne pas mourir sont en tête de liste.

Par Angel Arekin, Arekin Angel
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Angel Arekin, Arekin Angel

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Suspense romantique

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Meurtre & mystère

Angel Arekin, Arekin Angel

Paru le 24/09/2026

500 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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