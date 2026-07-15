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La preuve en pratique

Léa Marchant

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DROIT BELGE A la fois socle du procès et instrument au service de la vérité judiciaire, le droit de la preuve connaît, depuis l'entrée en vigueur du Livre 8 du Code civil, un profond renouvellement. Plus de cinq années après l'entrée en vigueur de cette réforme, le présent ouvrage en offre une lecture transversale et structurée, en confrontant les principes généraux aux réalités concrètes de leur mise en oeuvre. Sont ainsi abordées dans cet ouvrage les évolutions récentes en matière contractuelle et extracontractuelle, les spécificités de la preuve dans le contentieux du travail, ainsi que les évolutions induites par les outils numériques dans l'administration de la preuve. L'ouvrage examine également l'incidence du Livre 8 en droit fiscal, les particularités émergentes en droit familial, et les interactions entre les règles probatoires civiles et le droit pénal. Clair, rigoureux et résolument ancré dans la pratique, cet ouvrage constitue un outil précieux pour tous ceux qui souhaitent maîtriser les contours contemporains du droit de la preuve et en appréhender les développements futurs.

Par Léa Marchant
Chez Anthemis

|

Auteur

Léa Marchant

Editeur

Anthemis

Genre

Droit fiscal communautaire

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La preuve en pratique

Léa Marchant

Paru le 04/06/2026

394 pages

Anthemis

103,00 €

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Scannez le code barre 9782807217249
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