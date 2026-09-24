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Dragons

Joel Levy

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Des frises de la porte d'Ishtar aux enluminures des bestiaires médiévaux, des arabesques des netsukes japonais aux mondes de la fantasy, le dragon, figure mythique, traverse les cultures du monde. Créature hybride et multiforme, il révèle ses multiples visages dans ce beau-livre qui explore ses représentations, sa symbolique et ses déclinaisons culturelles au fil des siècles. Serpents des mers, rois dragons orientaux, wyrms vikings, léviathans bibliques, monstres médiévaux ou créatures de la fantasy... En prenant toutes les formes et en traversant toutes les cultures depuis l'aube de l'humanité, le dragon ne cesse de fasciner. Il révèle ses multiples visages dans ce beau-livre qui décrypte sa symbolique dans l'art, la religion et le folklore, et interroge l'origine des mythes ainsi que la diversité des dragons dans les contes et les fables du monde. Entre féerie, férocité et splendeur.

Par Joel Levy
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Joel Levy

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Thèmes picturaux

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Dragons

Joel Levy

Paru le 08/10/2026

160 pages

Editions Eugen Ulmer

14,90 €

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