Franz Kaka et Marcelle Prout

Une petite madeleine dorée, Marcelle PROUT et une saucisse cocktail, Franz KAKA, se font avalé tout rond au petit déjeuner d'Andrea. Les voilà précipités dans un voyage aussi vertigineux qu'hilarant au coeur de la digestion humaine. De l'estomac à l'intestin grêle en passant par le gros intestin Marcelle et Franz traversent chaque étape de la digestion avec humour. Un périple qui s'achève par un mémorable PROUUUUUT !