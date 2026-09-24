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Franz Kaka et Marcelle Prout

Charlie Bruneau, Julie Buneau

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Une petite madeleine dorée, Marcelle PROUT et une saucisse cocktail, Franz KAKA, se font avalé tout rond au petit déjeuner d'Andrea. Les voilà précipités dans un voyage aussi vertigineux qu'hilarant au coeur de la digestion humaine. De l'estomac à l'intestin grêle en passant par le gros intestin Marcelle et Franz traversent chaque étape de la digestion avec humour. Un périple qui s'achève par un mémorable PROUUUUUT !

Par Charlie Bruneau, Julie Buneau
Chez Un dimanche après-midi

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Auteur

Charlie Bruneau, Julie Buneau

Editeur

Un dimanche après-midi

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Franz Kaka et Marcelle Prout

Charlie Bruneau, Julie Buneau

Paru le 24/09/2026

Un dimanche après-midi

13,90 €

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