Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Napoléon et l'Arabie

Louis Blin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La religion de Mahomet est la plus belle" ; "J'aime l'islam, vénère le Prophète, respecte le Coran" ; "J'aime mieux la religion de Mahomet. Elle est moins ridicule que la nôtre" . Ainsi parla Napoléon, seul dirigeant français de l'histoire à avoir écrit et prononcé la profession de foi musulmane. Affabulateur ou sincère ? Chrétien ou musulman ? C'est une étrange histoire tissée de séduction et de répulsion que conte ce livre. Récusée malgré les évidences, incomprise ou au contraire revendiquée, la fascination de l'Empereur pour l'islam fait de lui un révélateur des passions françaises au sujet de cette religion et de ses adeptes, qui résonne jusqu'à nos jours. De la jeunesse à l'exil à Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte a subi la tentation de l'islam et de l'Orient. Il a concilié cette attirance avec son héritage catholique, sans toujours être compris par sa postérité. Son ambition de pouvoir, jamais assouvie, contredit sa tolérance religieuse. Cet admirateur de l'islam massacra les Egyptiens et les Palestiniens qui résistèrent à son invasion. Louis Blin décrypte dans cet essai l'extraordinaire aventure musulmane de Napoléon, poursuivant la réflexion sur l'islam dans la culture française engagée dans ses ouvrages sur Victor Hugo, Alphonse de Lamartine et Alexandre Dumas.

Par Louis Blin
Chez Erick Bonnier

|

Auteur

Louis Blin

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Napoléon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Napoléon et l'Arabie par Louis Blin

Commenter ce livre

 

Napoléon et l'Arabie

Louis Blin

Paru le 24/09/2026

290 pages

Erick Bonnier

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367603940
9782367603940
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.