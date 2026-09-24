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Thérèse ma petite voie

Natasha Saint-Pier

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La plus célèbre des saintes modernes inspire une grande voix de la chanson à transformer nos blessures en force d'aimer. Dix ans après avoir chanté ses poèmes, Natasha St-Pier révèle comment Thérèse de Lisieux a bouleversé sa vie de femme, de mère et d'artiste. Ce livre n'est pas une biographie, c'est un guide face aux tempêtes du quotidien. A travers douze clés concrètes, l'interprète met en miroir son propre parcours -les angoisses à l'hôpital pour son fils, la quête de reconnaissance, les humiliations - et les intuitions fulgurantes de la sainte. De cette rencontre spirituelle naît une méthode lumineuse pour vivre le moment présent, répondre aux conflits avec dignité et transformer sa sensibilité en force. Que l'on soit croyant ou en quête de sens, chaque chapitre offre des pistes d'introspection pour appliquer la "petite voie" du lâcher-prise. Inclus en fin d'ouvrage, le nouveau CD de Natasha St-Pier prolonge en musique ce voyage intérieur.

Par Natasha Saint-Pier
Chez Editions Première Partie

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Auteur

Natasha Saint-Pier

Editeur

Editions Première Partie

Genre

Vie chrétienne

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Thérèse ma petite voie

Natasha Saint-Pier

Paru le 24/09/2026

244 pages

Editions Première Partie

24,90 €

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Scannez le code barre 9782365264662
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