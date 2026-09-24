Près de 300 cartes postales anciennes du Luberon à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, Le Luberon d'antan plonge le lecteur au coeur de la Belle Epoque. L'ouvrage est découpé en sept parties géographiques : Le Pays d'Apt ; Le Haut Luberon ; Gordes et ses alentours ; Le petit Luberon ; Entre Luberon et Monts de Vaucluse ; Le Sud Luberon ; De Pertuis au pays d'Aigues. Une dernière partie relate le quotidien et l'art de vivre des habitants en 1900. L'ensemble de l'iconographie provient des plus belles collections privées du Luberon.
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