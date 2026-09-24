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Le Luberon d'antan

Carina Istre

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Près de 300 cartes postales anciennes du Luberon à la Belle Epoque. Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, Le Luberon d'antan plonge le lecteur au coeur de la Belle Epoque. L'ouvrage est découpé en sept parties géographiques : Le Pays d'Apt ; Le Haut Luberon ; Gordes et ses alentours ; Le petit Luberon ; Entre Luberon et Monts de Vaucluse ; Le Sud Luberon ; De Pertuis au pays d'Aigues. Une dernière partie relate le quotidien et l'art de vivre des habitants en 1900. L'ensemble de l'iconographie provient des plus belles collections privées du Luberon.

Par Carina Istre
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Carina Istre

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Histoire régionale

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Le Luberon d'antan

Carina Istre

Paru le 24/09/2026

Hervé Chopin éditions

29,90 €

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