Mes drôles de comptines d'animaux

Appuie sur les pastilles et écoute les jolies chansons de drôles d'animaux ! UN LIVRE SONORE SANS PILES ET RECHARGEABLE EN USB-C Avec son boitier adapté aux petites mains, ce grand livre musical propose aux petits 18 chansons d'animaux incontournables du répertoire enfantin. Chaque chanson est illustrée. Autonome avec son livre, l'enfant pourra à sa guise, choisir ce qu'il souhaite écouter : 18 chansons sélectionnées parmi les comptines les plus connues et le répertoire de Saska musique, en partenariat avec Enfance et musique. On retrouve, entre autres, au fil des pages : " L'araignée " ; " Promenons-nous dans les bois ! " ; " Le rock and roll des gallinacés " ; " Un éléphant ça trompe " etc. Des illustrations en pleine page remplies de charme de Charlotte Ameling accompagnent ce grand livre musical qui propose 8 minutes d'écoute, sans pile et rechargeable grâce à son port USB-C. Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants ! Plus de piles ! 🔌 ; A CHARGER AVEC UN CABLE USB-C (câble non fourni). 🔘 ; Bouton On/Off 🔉 ; Volume réglable 🌍 ; Un livre plus pratique et économique ! A écouter sans modération