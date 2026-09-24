Bienvenue ! Un festin t'attend...

Entre donc dans ma maison, jeune lecteur, un festin t'attend ! Une maison peuplée d'araignées, de monstres et autres individus bizarres, tous prêts à te dévorer ! Prêts pour l'aventure ? Un album animé plein de surprises ! Un album animé où un ogre invite le lecteur à prendre le dîner dans sa maison. Heureusement, tout plein de mécanismes l'aideront à s'échapper ! Quelques pas dans le bois, des sentiers parsemés de feuilles, et te voilà devant la maison de l'ogre. La boîte aux lettres t'indique que tu es le bienvenu en ces lieux, et sans hésiter tu t'avances pour toquer à la porte. Mais tu te sens observé par plusieurs paires d'yeux. La porte s'ouvre, de drôles de monstres t'accueillent. Dans la cuisine, l'un d'entre eux est aux fourneaux, c'est le propriétaire de la maison. En parcourant le livre des recettes, quelle n'est pas ta surprise de découvrir que tu es le dernier ingrédient de sa recette favorite, les paupiettes ! Vite, tu t'enfuis. Mais l'ogre et ses invités te poursuivent. Arriveras-tu à t'échapper de cette horrible maison ? Céline Claire et Soufie Régani s'amusent ici avec les peurs des enfants afin de proposer une aventure originale où le lecteur, véritable acteur de l'histoire, pourra découvrir pièce par pièce cette maison remplie de monstres en tout genre pour mieux la fuir. L'originalité de ce livre réside dans le point de vue adopté : le lecteur devient le personnage principal de l'histoire. Il doit tout faire pour réussir à ne pas se faire attraper par le propriétaire, l'ogre, et ses acolytes. Pour cela, l'illustratrice a imaginé des animations astucieuses aidant le lecteur à s'échapper. Tirettes, flaps et papier calques permettent de déjouer les pièges des monstres. Heureusement, le lecteur va être aidé par une bande de souris cachées un peu partout dans la maison. Les illustrations de Soufie Régani recréent à merveille l'univers sinistre imaginé par l'auteure, où les monstres attendent avec impatience de goûter à de la chair fraiche.