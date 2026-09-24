Exposé de maths L3

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'épreuve d'exposé disciplinaire de mathématiques du nouveau CRPE 2027 (L3) ! L'allié indispensable pour réussir l'oral d'exposé disciplinaire en mathématiques. Efficace, visuel et synthétique, cet ouvrage rassemble tout ce dont vous avez besoin pour performer le jour du concours. Vous y trouverez 10 sujets entièrement corrigés, dont 8 inédits, soigneusement sélectionnés à partir des notions les plus susceptibles de tomber au concours. Objectif : vous entraîner sur les thèmes à fort potentiel et maximiser vos chances de succès. Chaque corrigé prend la forme d'une véritable simulation d'exposé, fidèle aux attentes du jury. Rythmé par des encarts "Remarque" et "Conseils" , il vous permet de comprendre précisément le niveau d'exigence attendu et d'adopter les bons réflexes. Environ 15 questions potentielles du jury sont analysées après chaque exposé afin de vous préparer à l'échange et d'anticiper les attentes les plus fréquentes. Pour une mémorisation optimale, les sujets sont ensuite synthétisés dans une mind-map finale, pour une vision claire, transversale et immédiatement mobilisable. Un entraînement complet, stratégique et opérationnel pour aborder l'épreuve avec confiance et faire la différence !