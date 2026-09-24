Cendres et couronnes

A Liondorr, la réunion des souverains tourne au guet-apens alors qu'à l'autre bout des terres d'Arran, Dal'darum subit l'assaut des armées humaine : deux fronts, une seule issue, le destin des peuples anciens vacille. Dal'darum brûle, et la fumée a le goût du sang. Les héros qui la défendent s'usent jusqu'à l'os tandis que, dans l'ombre des brèches, la nécromancie s'enracine comme une mauvaise herbe. Chaque heure arrache une pierre au rempart, chaque souffle rapproche la cité de sa chute. Et loin de là, Lyorshell frappe une autre forteresse, celle où les souverains d'Arran se sont réunis. Deux fronts. Une seule guerre : le destin des terres d'Arran.