Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Cendres et couronnes

Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Liondorr, la réunion des souverains tourne au guet-apens alors qu'à l'autre bout des terres d'Arran, Dal'darum subit l'assaut des armées humaine : deux fronts, une seule issue, le destin des peuples anciens vacille. Dal'darum brûle, et la fumée a le goût du sang. Les héros qui la défendent s'usent jusqu'à l'os tandis que, dans l'ombre des brèches, la nécromancie s'enracine comme une mauvaise herbe. Chaque heure arrache une pierre au rempart, chaque souffle rapproche la cité de sa chute. Et loin de là, Lyorshell frappe une autre forteresse, celle où les souverains d'Arran se sont réunis. Deux fronts. Une seule guerre : le destin des terres d'Arran.

Par Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cendres et couronnes par Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso

Commenter ce livre

 

Cendres et couronnes

Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso

Paru le 24/09/2026

72 pages

Soleil Productions

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302109575
9782302109575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.