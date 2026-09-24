Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Tout l'or du monde

Anne de Guigné, Anne de Guigné

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un essai, à la fois original et passionnant, retrace l'histoire de l'économie à travers le regard des plus grands écrivains, de l'Antiquité à nos jours. Depuis toujours, les écrivains racontent ce que les manuels d'économie d'aujourd'hui oublient : comment l'argent transforme nos vies, nos valeurs, nos âmes. Observateurs lucides, parfois visionnaires, ils captent ce que le monde marchand fait à la société, et à l'homme. De l' Iliade , où l'échange a lieu sans monnaie, grâce au troc, au Satyricon , première fresque d'une bourgeoisie montante ; du Roman de Renart , hanté par la faim des paysans et l'arbitraire des seigneurs, à Balzac et Stendhal, témoins de la bascule capitaliste ; de Thomas Mann à Michel Houellebecq, ils explorent les divers visages de l'économie : progrès, domination, vertige, solitude.

Par Anne de Guigné, Anne de Guigné
Chez Pocket

|

Auteur

Anne de Guigné, Anne de Guigné

Editeur

Pocket

Genre

Histoire de la pensée économiq

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout l'or du monde par Anne de Guigné, Anne de Guigné

Commenter ce livre

 

Tout l'or du monde

Anne de Guigné, Anne de Guigné

Paru le 24/09/2026

208 pages

Pocket

9,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266360753
9782266360753
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.