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#Roman étranger

Derniers jours à Berlin

Paloma Sánchez-Garnica

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Berlin, 1933. Dans une Europe qui vacille, l'espoir peut-il encore triompher ? Réfugié de SaintPétersbourg après la révolution qui l'a privé de tout, Youri Santacruz tente de reconstruire sa vie à Berlin. Séparé de sa mère et de son jeune frère restés en Russie malgré eux, il n'a qu'un objectif, les retrouver. Mais le jour où il assiste à la nomination d'Adolf Hitler comme chancelier, son destin bascule. En défendant un jeune communiste agressé par les troupes d'assaut, il attire l'attention... et le danger. C'est aussi ce jour-là qu'il rencontre Claudia, celle qui bouleversera sa vie et lui donnera une raison de se battre. Alors que l'Allemagne sombre dans la violence et la peur, Youri devra faire un choix : poursuivre sa quête ou survivre dans un monde qui se referme sur lui. Une fresque historique saisissante qui éclaire les destins bouleversés dans l'Europe des années 1930 et la lutte pour la liberté.

Par Paloma Sánchez-Garnica
Chez Fleuve Noir

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Auteur

Paloma Sánchez-Garnica

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Littérature Espagnole

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Derniers jours à Berlin

Paloma Sánchez-Garnica trad. Judith Vernant

Paru le 24/09/2026

528 pages

Fleuve Noir

22,95 €

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