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#Essais

Le RN, décidément non !

Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti

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A quelques mois de la présidentielle, des oiseaux de malheur promettent la victoire du RN. La France va-t-elle céder à ces nouveaux maîtres ? Roselyne Bachelot et Eric Dupond-Moretti, amoureux de la liberté de ton et d'expression, rappellent à ceux qui ont la mémoire courte ce qu'est vraiment le RN, à l'heure où l'humour est peut-être le dernier remède. Des oiseaux de malheur promettent une victoire inéluctable du RN. Et les profiteurs d'hier se prosternent déjà devant les supposés maîtres de demain. Un parfum de ralliement ou plutôt de collaboration pollue l'air. C'est l'heure du retournement de veste et du léchage de botte. Toute la France va-t-elle céder à ses nouveaux maîtres ? Non, décidément non. Il existe des irréductibles de tout bord, qui refusent cette fatalité et parmi eux deux vrais amoureux de la liberté de ton et d'expression : Roselyne et Eric ! Leur but ? Convaincre. Dans ce livre, à l'humour noir, nos Résistants rappellent à ceux qui ont la mémoire courte ce qu'est vraiment le Rassemblement national. Ils reviennent aux origines de ce mal, en dénoncent le programme et les mensonges. Et la complaisance avec laquelle ces faux prophètes sont encensés par des médias vendus et achetés. On dit que l'humour est la politesse du désespoir. Au contraire, il est le remède pour éviter la catastrophe annoncée, celle d'un pays qui se renierait pour mieux sombrer dans le déclin. Roselyne Bachelot-Narquin a été plusieurs fois ministre, sous la présidence de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron. Eric Dupond-Moretti a été ministre de la Justice entre 2020 et 2024, après une carrière d'avocat pénaliste.

Par Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti
Chez Plon

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Auteur

Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti

Editeur

Plon

Genre

Actualité politique France

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Le RN, décidément non !

Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti

Paru le 24/09/2026

224 pages

Plon

19,00 €

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