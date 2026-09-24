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Danser avec le vide

Alexis Landot

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" Mais vous êtes complètement fou ? ". Cette question, Alexis Landot l'entend chaque jour quand il décrit sa raison d'être : grimper à main nue et sans sécurité les plus hauts buildings du monde. Le " free solo " n'est pour lui pas synonyme de conduite suicidaire ou de recherche d'adrénaline, mais un moyen d'atteindre la plénitude en regardant la mort en face. Alexis Landot ne se sent vivant qu'à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, sans corde, sans filet. Dans ce récit à la première personne, il retrace son parcours singulier - ; de l'enfant anxieux fasciné par les hauteurs au phénomène viral qu'il est devenu (1, 8 million de personnes le suivent sur Instagram). Attention, ce livre est bien plus que le carnet de bord d'un grimpeur. C'est une invitation à interroger nos propres limites, notre rapport au risque, à la normalité, au contrôle. La voix d'Alexis dialogue avec le monde ordinaire et c'est ce face-à-face qui nous invite à l'introspection.

Par Alexis Landot
Chez Plon

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Auteur

Alexis Landot

Editeur

Plon

Genre

Alpinisme, escalade

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Danser avec le vide

Alexis Landot

Paru le 24/09/2026

33 pages

Plon

20,00 €

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