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#Roman francophone

Femmes nues en chaussettes

Cécile Crassous

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La dignité ne tient parfois qu'à une paire de chaussettes Emma, sage-femme, la quarantaine, surmonte la perte tragique de son mari grâce à sa routine millimétrée, ses patientes et le vieux chêne qui veille sur son cabinet. Un matin, une lettre vient briser ce fragile édifice : elle doit décider du sort de ses embryons congelés. Emma embarque alors dans un périple rocambolesque avec ses patientes les plus excentriques : Paulette, octogénaire accro au bistouri, Mercure, milléniale végane en guerre contre le monde, et Madame, en pleine transition, à la recherche de son nouveau prénom. Entre rires acides et vérités crues, ce quatuor improbable va trouver bien plus que ce qu'il cherchait : l'amitié, la solidarité, et ce que signifie être une femme aujourd'hui.

Par Cécile Crassous
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Cécile Crassous

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature française

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Femmes nues en chaussettes

Cécile Crassous

Paru le 24/09/2026

256 pages

Presses de la Cité

21,00 €

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