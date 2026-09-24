Femmes nues en chaussettes

La dignité ne tient parfois qu'à une paire de chaussettes Emma, sage-femme, la quarantaine, surmonte la perte tragique de son mari grâce à sa routine millimétrée, ses patientes et le vieux chêne qui veille sur son cabinet. Un matin, une lettre vient briser ce fragile édifice : elle doit décider du sort de ses embryons congelés. Emma embarque alors dans un périple rocambolesque avec ses patientes les plus excentriques : Paulette, octogénaire accro au bistouri, Mercure, milléniale végane en guerre contre le monde, et Madame, en pleine transition, à la recherche de son nouveau prénom. Entre rires acides et vérités crues, ce quatuor improbable va trouver bien plus que ce qu'il cherchait : l'amitié, la solidarité, et ce que signifie être une femme aujourd'hui.